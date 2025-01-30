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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı! 44 Türk şirkete yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı! 44 Türk şirkete yatırım

        Norveç Varlık Fonu, geçen yıl teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği getirilerle 2 trilyon 511 milyar Norveç kronu (222 milyar dolar) yatırım kârı açıkladı. Öte yandan Norveç Varlık Fonu 2024'te 11 şirkete ilk kez yatırım yaparken, toplamda yatırım yaptığı şirketlerin sayısı 44'e yükseldi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:30
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        Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı
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        Norveç Varlık Fonu, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, geçen yıl fonun yatırım getirisi yüzde 13 olurken, bu oran 2 trilyon 511 milyar Norveç kronuna (222 milyar dolar) denk geldi.

        Fon geçen yıl, 2023'teki 2,2 trilyon kronluk rekoru da geride bırakarak, art arda ikinci kez rekor yıllık kar sağladı. Öz sermaye yatırımlarının getirisi yüzde 18 olan fonun piyasa değeri de 31 Aralık 2024 itibarıyla 19 trilyon 742 milyar Norveç kronu (1 trilyon 744 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

        Norveç Varlık Fonu, geçen yıl sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 1 getiri elde ederken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından yüzde 1'lik zarar açıkladı.

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        Fonun portföy dağılımı, yüzde 71,4 hisse senetleri, yüzde 26,6 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarından oluşuyor. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen, fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, "Fon, çok güçlü bir borsa piyasasının sonucu olarak 2024'te çok iyi getiriler elde etti. Özellikle Amerikan teknoloji hisseleri çok iyi performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

        Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabilirken geriye kalan yüksek kısım gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 8 bin 659'dan fazla firmada yatırımı bulunuyor.

        Dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde tutan fon, borsalarda dünyanın en büyük yatırımcılarından birisi olarak biliniyor. Fonun büyüklüğü ise Norveç'te kişi başına yaklaşık 300 bin dolara denk geliyor.

        TÜRKİYE'DEN 44 ŞİRKETE YATIRIM

        Öte yandan 2023 yılında 39 Türk şirketine yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, bu sayıyı 2024 yılında 44'e çıkardı.

        6 şirketteki yatırımlarını sonlandıran Norveç Varlık Fonu, Türkiye'den 11 şirkete ise ilk kez yatırım yaptı.

        İşte Norveç Varlık Fonu'nun yatırım yaptığı Türk şirketler:

        Şirket Fonun hisselerinin değeri (dolar) Sahiplik oranı (%)
        Koç Holding A.Ş. 115,554,454 0.9
        Akbank T.A.Ş. 113,538,579 1.19
        BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 111,380,696 1.23
        Türk Hava Yolları A.O. 82,960,055 0.76
        Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 77,419,719 1.34
        Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 77,399,216 0.83
        Türkiye İş Bankası A.Ş. 68,429,287 0.71
        Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 67,596,299 0.87
        MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 63,971,293 3.1
        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 62,308,492 3
        Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 61,958,450 0.42
        Migros Ticaret A.Ş. 61,063,781 2.18
        Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. 58,217,438 2.74
        TAV Havalimanları Holding A.Ş. 54,628,752 1.94
        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 46,934,335 0.64
        Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 42,643,614 3
        Ereğli Demir ve Celik Fabrikaları T.A.Ş. 41,402,129 0.86
        Coca-Cola İcecek A.Ş. 38,669,904 0.82
        Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 38,483,618 0.47
        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 36,466,512 0.39
        GEN İlaç VE Sağlık Ürünleri Sanayi VE Ticaret A.Ş. 27,240,880 2.68
        Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 25,655,221 2.62
        Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 25,600,599 0.85
        Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. 25,466,834 0.79
        Astor Transformator Enerji Turizm İnşaat Ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 22,547,758 0.7
        Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 16,609,000 0.29
        Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 15,546,441 0.54
        Kocaer Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 13,788,303 1.82
        TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 12,285,460 1.11
        Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 12,004,921 1.67
        AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 10,946,144 0.42
        Arçelik A.Ş. 9,838,662 0.36
        Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. 8,469,429 1.41
        Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 7,203,451 1.65
        Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 4,364,643 1.51
        Odine Solutions Teknoloji Ticaret VE Sanayi A.Ş. 3,783,883 0.9
        Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi VE Ticaret A.Ş. 3,130,236 1.5
        Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 3,077,247 2.68
        İş Finansal Kiralama A.Ş. 1,859,419 0.72
        Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,532,784 0.18
        Sok Marketler Ticaret A.Ş. 1,165,142 0.17
        Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 515,632 0.01
        Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 32 0
        Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. 4 0
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