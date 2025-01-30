Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı! 44 Türk şirkete yatırım

Norveç Varlık Fonu, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, geçen yıl fonun yatırım getirisi yüzde 13 olurken, bu oran 2 trilyon 511 milyar Norveç kronuna (222 milyar dolar) denk geldi.

Fon geçen yıl, 2023'teki 2,2 trilyon kronluk rekoru da geride bırakarak, art arda ikinci kez rekor yıllık kar sağladı. Öz sermaye yatırımlarının getirisi yüzde 18 olan fonun piyasa değeri de 31 Aralık 2024 itibarıyla 19 trilyon 742 milyar Norveç kronu (1 trilyon 744 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

Norveç Varlık Fonu, geçen yıl sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 1 getiri elde ederken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından yüzde 1'lik zarar açıkladı.

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Fonun portföy dağılımı, yüzde 71,4 hisse senetleri, yüzde 26,6 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarından oluşuyor. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen, fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, "Fon, çok güçlü bir borsa piyasasının sonucu olarak 2024'te çok iyi getiriler elde etti. Özellikle Amerikan teknoloji hisseleri çok iyi performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabilirken geriye kalan yüksek kısım gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 8 bin 659'dan fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde tutan fon, borsalarda dünyanın en büyük yatırımcılarından birisi olarak biliniyor. Fonun büyüklüğü ise Norveç'te kişi başına yaklaşık 300 bin dolara denk geliyor.

TÜRKİYE'DEN 44 ŞİRKETE YATIRIM

Öte yandan 2023 yılında 39 Türk şirketine yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, bu sayıyı 2024 yılında 44'e çıkardı.

6 şirketteki yatırımlarını sonlandıran Norveç Varlık Fonu, Türkiye'den 11 şirkete ise ilk kez yatırım yaptı.

İşte Norveç Varlık Fonu'nun yatırım yaptığı Türk şirketler: