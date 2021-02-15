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Norveç'in 1.3 trilyon dolarlık varlık fonu, küresel yatırım portföyündeki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üyelerin sayısını arttırmalarını talep etti.

Dünyanın en büyük varlık fonu, yönetim kurullarında kadın üyelerin oranı %30'dan az olan şirketlerin cinsiyet eşitliğini sağlamak için asgari cinsiyet kotaları koymalarını talep etti. Norveç varlık fonunun dünya genelinde yaklaşık 9,200 şirkette hisseleri bulunuyor; bu rakam da toplamda tüm borsalarda bulunan hisselerin %1.5'ine tekabül ediyor.

Yatırım yaptığı şirketlerin yönetim kurullarındaki cinsiyet dağılımının adil bir şekilde yapılmasını isteyen varlık fonu, yönetim kurullarında hiçbir cinsiyetin %30'dan az oranda temsil edilmemesi gerektiğini açıkladı. Fonun üst düzey yöneticilerinden biri olan Carine Smith Ihenacho, "Görmek istediğimiz şey, yönetim kurullarında kadınların daha iyi temsil edilmeleridir" dedi.

Ihenacho, "Çeşitlilik, yönetim kurulu için iyidir çünkü daha iyi bir bakış açısı sağlar. Çeşitlilik, karar alma süreçleri için daha iyidir ve şirketlerin meşruiyeti için giderek daha önemli hale geliyor" diye ekledi.