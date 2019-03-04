Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerinden derlenen bilgilere göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçekteki 58 şirketin hisselerine yatırdı.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 707 milyon doları bulurken, portföyünde Aygaz AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ ile Enerjisa Enerji AŞ olmak üzere 8 enerji şirketinin hisseleri yer aldı. Fonun bu 8 Türk enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 111 milyon dolar olarak kayda geçti.

Varlık fonunun geçen yılın sonunda Türkiye'deki en büyük enerji yatırımı, 63 milyon 593 bin dolarla Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ olurken, onu 28 milyon 82 bin dolarlık Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları hissesi izledi.

EN BÜYÜK YATIRIM GARANTİ BANKASI'NA

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Türkiye Garanti Bankası AŞ aldı. Garanti Bankası'nın yüzde 1,28 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 80 milyon 728 bin doları buldu.

Söz konusu yatırımı 74 milyon dolarla Akbank, 55 milyon dolarla BİM Birleşik Mağazalar AŞ ve 42 milyon dolarla Türk Hava Yolları AO yatırımları izledi.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 4'üne ortak olduğu, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri oldu. Söz konusu şirketin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı 2 milyon dolara yaklaştı.

Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den bu yana kaynaklarının bir kısmını yoğun şekilde Türk şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendiriyor.

FON TRİLYON DOLARLIK DEĞERE ULAŞTI

Norveç'in Devlet Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017'de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırımın payını yüzde 70'e çıkardı.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 96'lık kısım ise biriktiriliyor. Böylece Norveç dışında 70'ten fazla ülkede, 9 bine yakın firmaya yatırım yapılıyor.

Fon, Türkiye'de ilaç sanayii, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor. Fonun değeri 19 Eylül 2017'de rekor kırarak ilk defa 1 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Geçen yıl, varlık fonu tarafından küresel piyasada en büyük yatırımlar ise Microsoft, Apple ve Amazon şirketlerine yapıldı.



