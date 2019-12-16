Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Filip Novak, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada birçok kez gol pozisyonuna girdiklerini söyleyen Çek oyuncu, "Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için... Maçtan sonra da elbette çok üzgünüm. Ceza sahası içinde çok fazla pozisyon ürettik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu. Kendi evimizde daha fazla gol atmalıydık. Üzgünüz" diye konuştu.