Tuluat tiyatrolarında, oyundan önce genellikle kadın sanatçılar şarkı söyleyip dans ederdi. O gösteriye de kanto, gösteriyi icra edene de kantocu denirdi.

Günümüzde popülerliğini tamamen kaybetmiş olsa da uzun yıllar boyunca kanto ve kantocular tiyatroyla özdeşleşmiş bir sanat türü olarak seyirciler üzerinde bir hayli etkili oldu.