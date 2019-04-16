Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Zeljko Obradovic ile oyuncu Melih Mahmutoğlu, asıl mücadelenin şimdi başladığını söylediler.

Saha avantajına sahip olduklarına dikkati çeken Obradovic, "THY Avrupa Ligi'nde play-off zamanı. Bütün sezon bu noktada olabilmek ve play-off turunda oynayabilmek için uğraştık." dedi.

Her maçta olduğu gibi taraftarların salona gelerek kendilerine yardımcı olacağına inandığını kaydeden Obradovic, "Onlardan son ana kadar takımımızı desteklemelerini ve aynı zamanda Zalgiris'e misafirperverliğimizi göstermelerini istiyorum. Zalgiris'e, özellikle de Avrupa Ligi'nde son bölümü oynayış şekillerine büyük saygı duyuyoruz. Her top için savaştılar ve bu sayede play-off'ta olmayı hak ettiler. Kolay bir eşleşme olmayacak ama önümüzde bizim için çok net bir hedef var." ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: "ÇOK İNATÇI VE SERT BİR RAKİBİMİZ VAR"

Sarı-lacivertli takımın oyuncusu Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde en keyifli dönemin geldiğini dile getirdi.

Normal sezonu çok önemli bir dereceyle bitirdiklerini vurgulayan Melih, şunları aktardı:

"Normal sezonda galibiyet rekorunu kırdık ve iç sahada da hiç kaybetmedik ama asıl sınav şimdi başlıyor. Çok inatçı ve sert bir rakibimiz var. Son altı maçlarını kazandılar. Birlikte oynamaktan keyif alan, sezon içinde de gelişim gösteren bir ekip. Her pozisyonda çok tehlikeli isimleri var. Biz de iyi durumdayız ve kendimize güveniyoruz. Bu tip maçları oynama konusunda tecrübeliyiz. Bir süredir bazı sakatlık sorunları yaşıyoruz ama bu süreci birlikte kalarak ve takım olarak hareket ederek en iyi şekilde geçtik."

Seride ilk iki maçın önemini çok iyi bildiklerini kaydeden Melih, "Bu nedenle adım adım gidecek ve öncelikle ilk iki karşılaşmayı kazanmaya bakacağız. Tempoyu kontrol etmeli ve kendi basketbolumuzu parkeye yansıtmalıyız. Taraftarlarımızın bizi ilk iki maçta en iyi şekilde destekleyeceğinden eminiz. Yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu yine sapsarı ve olabildiğince coşkulu bir atmosfere sahne olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.