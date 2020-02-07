En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %4,66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,67 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %0,58, Euro %0,68 ve mevduat faizi (brüt) %1,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %5,17 ve DİBS %2,16 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %0,10, Euro %0,20 ve mevduat faizi (brüt) %0,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2020

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,01 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ocak 2020

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,61 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,28 oranında en az kazandıran yatırım aracı olurken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Ocak 2020

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,88 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %22,09, BIST 100 endeksi %14,07, mevduat faizi (brüt) %10,78 ve Amerikan Doları %1,35 oranlarında kazandırırken; Euro %1,50 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %18,48, BIST 100 endeksi %10,70 ve mevduat faizi (brüt) %7,51 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %1,64 ve Euro %4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Ocak 2020