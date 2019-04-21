İHA'nın haberine göre, ocak ayında akciğerleri su topladığı için hastanede tedavi altına alınan 92 yaşındaki ünlü oyuncu Eşref Kolçak, bu rahatsızlığının geçmesi üzerine bu sefer de nükseden ağrıları sebebiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediyor.
Ünlü oyuncuya Bursa’da yaşayan sanatçı dostları refakatçilik ediyor. Buradan kendisine 20 yıldır iş vermeyen yapımcılara sitem dolu sözlerle yüklenen Eşref Kolçak, “Türkiye’deki büyük prodüksiyonlar ve yapımcılar bana 20 yıldır iş vermiyorlar. Bu kadar şerefsizlik ve ayıp şey olmaz. Bana şu sebepten iş vermiyorlar; ben çok doğru konuşan bir insanım. Misal, benimle anlaşıyor 10 liraya, devlete gösteriyor 100 lira. Devlete büyük kazık attılar. Bugün 102 yıllık sinema var, stüdyomuz ve platomuz yok. Çünkü kazandıklarını masraf diye kabul etmeyeceği şeylere yatırırlar. Çekirge Devlet Hastanesi'nde 3 aydır tedavi görmekteyim. Buradan tamamen iyileşmeden çıkmaya niyetim yok. Rahatım yerinde, sancılarım var. Onlar da geçse bir de... Kendimi bilmeden 10 gün yemek yememişim” dedi.
Eşref Kolçak’a Bursa’da bulunan tiyatro sanatçısı ve sevenleri gönüllü olarak refakatçilik yapıyor.
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