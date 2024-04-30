Öğrencilerin en büyük sorunlarından biri: Derslerde neden uykumuz gelir?

UYKU BASKISI

Bir kişi veya hayvan ne kadar uzun süre uyanık kalırsa, uyku dürtüsü o kadar güçlü olur. Buna uyku baskısı denir. Önceki çalışmalar adenozinin uyku basıncını tetiklediğini gösteriyordu. Kimyasal, uyanık olunan saatlerde beyinde birikiyor ve sonunda uyku sırasında ortaya çıkan benzersiz beyin aktivitesi modellerinin uyarılmasına yardımcı oluyor.