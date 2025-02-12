Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
HT Spor yorumcusu ve Fenerbahçe ile Milli Takım'ın efsane ismi Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane futbolcusu Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.
Yorumcumuz Oğuz Çetin'in yaşadığı ani bir rahatsızlık sonrası kaldırıldığı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Sevgili hocamızın genel durumu iyi ve bilinci açık.
Geceyi yoğun bakımda gözlem altında geçirecek Oğuz Çetin hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz.