Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın 2-2’yi yakalayan ve maçın son anlarında net pozisyonlarından yararlanamayan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Mücadeleyi değerlendiren Buruk, “Maçın sonuna baktığımızda tabii ki 1 puan bu deplasmanda değerliydi. Ancak son bölüme baktığımızda maçı çok rahat kazanabilirdik. 2-0’dan sonraki oyunumuz çok daha iyiydi. İlk yarıda savunma arasına biraz daha sızmaları yapabilsek belki golü bulabilirdik. Rakibin ilk golü biraz da şans golü oldu. Kendi oyuncumuzun ayağından gitti top. İkinci yarının başında Galatasaray daha iyi oynadı ancak 2. golü yedikten sonra rakip kaleye çok daha fazla gittik. 3. golü yakalama şansımız oldu ancak atamadık. Bu pozisyonları değerlendirsek 3 puanla sahadan ayrılacaktık. Verilmeyen bir golümüz var. Haftalardır bunu yaşıyoruz, bu hafta da bunu yaşadık” ifadelerini kullandı.
"ATTIĞIMIZ GOL ÇOK TEMİZDİ"
Samudio’nun attığı golde hakem Ali Palabıyık’ın erken düdük çaldığını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Galatasaray’ın golünde ofsayta bakıldı ve bu pozisyonda faul olmadığını da söylediler. Bizim golümüz ise çok temiz bir goldü. Burada da hakem erken düdük çaldı diye düşünüyorum” dedi.
“1 puan mı kazandınız yoksa 2 puan mı kaybettiniz” şeklinde bir soruyu yanıtlayan Okan Buruk, “2-0’lık bölüme bakınca 1 puan kazandık diyebiliriz ama son bölümde yakaladığımız pozisyonlara bakarsak, 2 puan kaybettik diyebiliriz. 2-2’den sonra kazanmak için oynadık. Maçın berabere bitmesi için hamle yapmadık, kazanmak için hamleler yaptık ancak kazanamadık. Galatasaraylı futbolcuları da gösterdikleri performans nedeniyle kutluyorum ve bundan sonra kendilerine başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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