        Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gitmedi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gitmedi

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'i bozmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:39 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:39
        Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gitmedi!
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk ettikleri maçta son oynadıkları Fenerbahçe derbisindeki ilk 11'i değiştirmedi.

        Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıları konuk etti.

        Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile başladı.

        Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

        Okan Buruk, ligin 14. haftasında deplasmanda son anlarda yedikleri golle 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle Samsun temsilcisine karşı görev yapamadı.

        Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.

        GALATASARAY TARAFTARINDAN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti.

        Taraftarlar, kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon." "Kenetlenin başka Galatasaray yok." "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" şeklinde pankartlar açtı.

        TARAFTARDAN DERBİ MORALİ

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.

        Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

        Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.

        REİS DE KADROYU KURDU

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

        Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.

        Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül, Marius Moundilmadji görev bekledi.

        EYÜP AYDIN, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ SAHADA

        Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı mücadele etti.

        Sezon başında kiralık olarak kırmızı-beyazlı takıma transfer olan Eyüp, RAMS Park'a konuk takım formasıyla çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'un başarısı için ter döktü.

        Samsun temsilcisinde ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten kaleci Okan Kocuk ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç da ilk 11'de forma giydi.

        GÖRME ENGELLİLERE MAÇ BETİMLENDİ

        Galatasaray-Samsunspor müsabakası, görme engelli futbolseverlere anlatıldı.

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde, Galatasaray Kulübü ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

        Emirgan Görme Engelliler Kurumundan hizmet alan 8 vatandaş, karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Mücadele, spor spikeri Erim Dereli'nin canlı betimleme anlatımıyla görme engelli bireylere aktarıldı.

        FATİH KARADOĞAN ANISINA SAYGI DURUŞU YAPILDI

        Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan için saygı duruşu gerçekleştirildi.

        A Milli Takım'ın yanı sıra Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu'nda forma giyen Karadoğan için Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar vermişti.

