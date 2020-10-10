Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelik'ten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül günü evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek, otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, kadının cesedini, 20 Eylül günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Çelikten'in bedeninin de çürümeye başladığı tespit edildi. Polis, cinayetin tek zanlısı ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI FETHİYE'DE YAKALANDI

Veli Ünder, polis ekiplerince 29 Eylül akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda bulunan bir kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Veli Ünder ilk sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf etti. Veli Ünder, 30 Eylül'de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İKİ KARDEŞ PARA KARŞILIĞI CESEDİ GÖMMÜŞ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Veli Ünder'in cinayet sonrası para karşılığı iki kardeşe Duygu Çelikten'in cesedini gömdürdüğü ortaya çıkardı. 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, S.Ö. ve kardeşi D.Ö.'yü takibe aldı. S.Ö. ve D.Ö., Muratpaşa ilçesindeki evlerinde dün yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin Veli Ünder'den aldıkları 10 bin lira karşılığında Duygu Çelikten'in cesedini toprağa gömdüğü belirlendi. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucuyla hassas terazi ele geçirilen S.Ö. ve D.Ö., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.