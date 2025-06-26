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        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu

        İstanbul Sarıyer'de Hüsniye Metin (61) ve arkadaşı Mustafa Gül (61) evde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, elde edilen ilk bilgilere göre Mustafa Gül, olay yerinde bulunan silahla arkadaşı Hüsniye Metin'i vurduğu ardından kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Hüsniye Metin'in geçen Mayıs ayında Mustafa Gül hakkında 'Tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 26.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:54
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        Olay, saat 18.30 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatlerinde Hüsniye Metin'in evinden silah sesi duyan komşusu S.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Eve giren polis ekipleri, Hüsniye Metin ile kimliği belirsiz bir erkeğin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekibinin kontrollerinde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

        Polis ekiplerinin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, hayatını kaybeden erkeğin Hüsniye Metin'in arkadaşı olan Mustafa Gül olduğu tespit edildi. Ekipler, elinde bıçak olan Mustafa Gül'ün silahla başından vurulduğunu, Hüsniye Metin'inin ise başından ve karnından vurulduğunu tespit etti. Olayda kullanılan silahın ise ölen iki kişinin ortasında, yerde olduğu görüldü. Ruhsatsız silaha polis tarafından el konuldu.

        ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

        Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Metin ve Gül'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan ilk çalışmalarda, Gül’ün önce arkadaşı Hüsniye Metin’i vurduğunu ardından kafasına sıkarak intihar ettiği ipuçlarına ulaştı.

        DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

        Yapılan araştırmada, Hüsniye Metin ile Mustafa Gül'ün yaklaşık 1 yıldır arkadaş oldukları belirlendi. Hayatını kaybeden Hüsniye Metin'in geçen Mayıs ayında Mustafa Gül hakkında 'Tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Metin'in 1 suç kaydı, Mustafa Gül'ün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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