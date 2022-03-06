Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Önemli ayçiçek yağı uyarısı: Savaş 2-3 hafta daha sürerse...
ABONE OL

Ukrayna'daki savaş bir sonraki ayçiçeği hasadını da etkileyebilir

Ukrayna'da devam eden savaş sadece mevcut ayçiçek yağı üretim ve ticaretini değil bir sonraki sezonun üretimini de tehdit ediyor. Ayçiçeği nisan-mayıs döneminde ekilip eylülden itibaren hasat ediliyor. Ukraynalı çiftçilerin ekim için gerekli gübre gibi malzemelere erişiminin kalmamasıyla gelecek sezonun üretim ve hasadı da tehlikeye girdi. S&P Global Commodity Insights'a bilgi veren bir uzman "Ayçiçek yağı sevkiyatları tamamen durdu. Bu (savaş) 2-3 hafta daha devam ederse ayçiçeğinde bahar ekimleri ertelenebilir, gelecek sezon hedefleri riske girebilir" ifadelerini kullandı

Önemli ayçiçek yağı uyarısı: Savaş 2-3 hafta daha sürerse...
HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken son günlerde Türkiye'de ve dünyada ayçiçeği ve ayçiçeği yağı önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bunun nedeni Ukrayna ve Rusya'nın hem dünyanın en büyük ayçiçeği yağı üreticileri hem de ihracatçıları olmaları.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre Ukrayna yıllık 7.3 milyon ton ile açık ara dünyanın en büyük ayçiçeği yağı üreticisi (ham+rafine) konumunda bulunuyor. Ukrayna'yı 5.8 milyon tonla Rusya takip ediyor. Ukrayna geçtiğimiz yıl 7.3 milyon tonluk üretiminin 6.6 milyon tonunu ihraç etti ve dünyanın en büyük ayçiçeği yağı ihracatçısı oldu. Ukrayna'yı 3.8 milyon ton ile Rusya takip etti. İhracatta bu iki ülke tüm dünyaya fark attı.

TÜRKİYE EN BÜYÜK 3. İTHALATÇI

Buna karşılık Türkiye 800 tonu aşkın ithalatıyla geçen yıl Hindistan ve Çin'in ardından dünyanın en çok ayçiçeği yağı ithal eden 3. ülkesi oldu. Hindistan 2.7, Çin ise 2.2 milyon tonluk ithalat yaptı. Türkiye geçen yılki 1.1 milyar dolarlık ayçiçeği yağı ithalatının yüzde 80'ini, ocak ayındaki 166.6 milyon dolarlık ithalatın ise neredeyse tamamını Rusya ve Ukrayna'dan yaptı Savaş nedeniyle bölgede ticaret durma noktasına gelirken, ayçiçeği yağında düşen arz Türkiye dahil dünya genelinde fiyat artışlarına yol açtı.

'YETERLİ STOK BULUNMAKTADIR'

Tarım ve Orman Bakkanı Vahit Kirişci konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

24 ŞUBAT'TA İHRACAT DURDU

Enerji ve emtia konularında dünyanın önemli bilgi sağlayıcılarından S&P Global Commodity Insights da ayçiçeği ve ayçiçeği yağındaki son gelişmelerle ilgili bir makale yayımladı. 24-25 Şubat'ta Ukrayna'dan ayçiçek yağı ihracatının durduğu belirtilen yazıda bu ülkede sektörün üretiminin de tamamen durduğu bilgisi verildi.

Makalede görüşlerine yer verilen bir uzman "Ayçiçek yağı sevkiyatları tamamen durdu. Bu (savaş) 2-3 hafta daha devam ederse ayçiçeğinde bahar ekimleri ertelenebilir, gelecek sezon hedefleri riske girebilir" ifadelerini kullandı.

YAZ ÖNCESİ EKİM YAPILIYOR

Ayçiçeği yaz öncesinde nisan-mayıs aylarında ekiliyor ve eylül ayından itibaren hasadı alınmaya başlıyor. Yazıda yer alan bilgilere göre Ukrayna'daki çiftçiler aynı anda farklı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Halihazırda Kaharkov ve Luhansk gibi önemli ayçiçeği tohumu üreten bölgeler Rus askerlerinin kontrolüne girdi. Bunun yanında çiftçilerin başta gübre olmak üzere ekim için gerekli birçok malzemeye erişimi kalmadı.

Konuyla ilgili yazıda yapılan değerlendirmede "Tarım bölgelerinde devam eden askeri hareketlilik birçok yolun kapanmasına, şirketlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oluyor. Bu durum ortalama ekim alanının düşmesine yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'da geçen yıl 6.5 milyon hektar alanda ayçiçeği ekimi yapılmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti
İŞ-YAŞAM Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti
Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması
Son dakika: Visa ile Mastercard'tan Rusya kararı
İŞ-YAŞAM Visa ile Mastercard'tan Rusya kararı
Tekstil devi Rusya'da 502 mağazasını kapatıyor
İŞ-YAŞAM Tekstil devi Rusya'da 502 mağazasını kapatıyor
TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli'
İŞ-YAŞAM TESK'ten geri dönüşüm kutusu talebi!
Son dakika haberi: Martı'da veri ihlali! Etkilenen kişi sayısı... - Güncel Haberler
İŞ-YAŞAM Martı'yı kaçırmışlar
Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna savaşıyla negatif seyrediyor
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Vadesi geçmiş vergi borçları için düzenleme
İŞ-YAŞAM Vadesi geçmiş vergi borçları için düzenleme
Küresel gıda fiyatları zirveyi gördü
İŞ-YAŞAM Küresel gıda fiyatları zirveyi gördü
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
İŞ-YAŞAM Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.