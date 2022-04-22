Onur Büyüktopçu: Bir yıldır teklif bekliyorum

"Bir yıldır teklif bekliyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 39 yaşındaki oyuncu, "Aslında ekranları çok özledim. Dizi ya da sinemada yer almak istiyorum. Bir daha sabah kuşağı programlarında çok zor çalışırım. Bir yıldır teklif bekliyorum ama henüz gelmedi." ifadelerini kullandı.

"Mutlaka ekranlara geri döneceğim." diyen Büyüktopçu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Sosyal medyada "Kiralık Aşk'a devam edin." diye mesaj atanlar var ama devamı gelmez, mümkün değil. Herkes ayrı yerlerde, bir araya getirmek çok zor artık ama Türkiye'de yapılmış en iyi romantik komedi 'Kiralık Aşk'tır.

"BU İŞLER HATIRCILIĞA DÖNMÜŞ"

Onur Büyüktopçu, muhabirlerin "Sizin gibi değerli bir oyuncuya teklif gelmemesi size tuhaf gelmiyor mu?" sorusuna ise, sitem ederek şu yanıtı verdi:

Ben de anlamıyorum ama artık Türkiye'de bu işler hal hatırcılığa dönmüş. Yeteneğe bakılmıyor galiba.