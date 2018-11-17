Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, yaklaşık 2 milyon Euro'luk alacağı için menajerini kulübe gönderdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki görüşmede menajer Engin Kırkpınar ödemenin hemen yapılmasını talep etti. Ancak yöneticiler bu rakamın bir anda ödenemeyeceğini belirtince tartışma çıktı.

Gerginliğin yükselmesi üzerine menajer Kırkpınar, tesislerden gönderildi. Bu gelişmenin ardından Kırkpınar'ı telefonla arayan yöneticiler, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürmesi gerektiği söylese de yeni bir toplantı için tarih belirlenmedi.

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