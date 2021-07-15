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Renault Almanya, Avusturya ve İsviçre CEO’su olarak görev yapan Uwe Hochgeschurtz, Stellantis grubunun Alman temsilcisi Opel’in yeni CEO’su olarak atandı.

Otomotiv endüstrisindeki kariyerine 1990 yılında Ford’da başlayan Uwe Hochgeschurtz, 2001 yılında VW’de ve 2004 yılında Renault’da farklı foksiyonlarda görev aldı. Almanya (Wuppertal & Köln), Birleşik Krallık (Birmingham) ve Fransa’da (Paris Dauphine) işletme eğitimi alan Uwe Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Stellantis dışında yeni bir kariyer planı uygulamaya karar veren Michael Lohscheller'in yerini alacak.

Uwe Hochgeschurtz, Stellantis’in üst düzey yönetim ekibine katılacak ve doğrudan Stellantis CEO’su Carlos Tavares’e rapor verecek.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Opel için çalışanlarla birlikte güçlü, sürdürülebilir temeller oluşturduğu için Michael’a en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu etkileyici dönüş, markanın dünya çapındaki ticari gelişiminin yolunu açıyor. Uwe’nin, 30 yılı aşan otomotiv tecrübesiyle Opel markasının bu yeni dönemini başarıyla, en iyi şekilde yöneteceğinden eminim. Michael’a kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyorum” dedi.