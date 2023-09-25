Ördeği pazarın maskotu oldu

Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan bir kadının peşi sıra giden ördeği gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Pazar esnafı, önlerinden geçen ördeğe "Bir ördeğimiz eksikti", "Bu pazarda yok yok", "Ördeğimiz de geldi, tamamdır" gibi sözler söyleyerek ilgi gösteriyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan ördek, hiçbir komut almamasına rağmen Ermenistan uyruklu sahibi Anahıt Khachatrayn'ın peşinden ayrılmıyor. Khachatrayn, yanından hiç ayırmadığı ördeği ile pazarda hem geziyor hem alışveriş yapıyor.

Alışveriş sırasında sahibiyle birlikte tezgahtaki ürünlerin tadına bakan Pamuk, zaman zaman kendisini birilerinin kucağında buluyor. Khachatrayn, pazarda gezerken herkesin ilgi odağı olan Pamuk'u kucağına alarak marulla beslemeye çalışan bir esnafın "Abla iki tane fazla al, bunu biz yiyelim" teklifini ise gülümseyerek reddetti. Alışverişini tamamlayan Khachatrayn, peşindeki ördeğiyle yine şaşkın bakışlar altında evine gitti.

3 Şurada Paylaş!









"ONA ÖYLE BİR BAKTIK Kİ BİZİMLE BERABER YATTI"

Anahıt Khachatrayn, ördeği Pamuk ile tanışma hikayelerini ve birlikte nasıl vakit geçirdiklerini, anlattı. Eşinin kendisine birkaç yıl önce sürpriz yaparak civciv getirdiğini belirten Khachatrayn ancak civcivin 4 gün sonra öldüğünü söyledi. Khachatrayn, buna çok üzüldüklerini ve bir süre hayvan bakmamaya karar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü duygusal olarak çok zorlanıyorduk. Bir gün metrobüs durağından geçerken bir çocuğun kolinin içinde civciv, tavşan ve ördek sattığını gördüm. Kaç para olduğunu sordum. Param yetmediği için alamadım. Hemen eşime telefon açtım. 'Ne olur, yalvarıyorum sana gelirken bir tane ördek al' dedim. Gelirken almıştı, çok güzel bir sürpriz oldu. Ona öyle bir baktık ki bizimle beraber yattı, onu çok sevdik."