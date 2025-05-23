Ordu'da 2 bin araçlık otopark

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde çalışmaların başladığı Millet Bahçesi ve otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Güler, Millet Bahçesi altında inşa edilecek otoparkın kapasitesinin 2 bine çıkarılmasıyla trafik yükünün azalacağını belirtti.

Başkan Güler, 19 Eylül Stadyumu'nun yerine inşa edilecek Millet Bahçesi Projesinde saha çalışmalarının da başladığına işaret ederek, "Bu önemli yatırımla şehrimiz sadece yeni bir sosyal yaşam alanı kazanmıyor, aynı zamanda park sorununu da kökten çözecek otopark kazanıyor. Başlangıçta 420 araçlık olarak planlanan otopark, girişimlerimizle 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Şehrin merkezinde yer alacak otoparkın trafik yükünü azaltarak Ordu'ya rahat bir nefes aldıracağını vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme bölgeleri ve sosyal donatılarıyla Millet Bahçesinin Ordulular için örnek bir yaşam alanı olacağını kaydetti.