Serbest piyasada 55 randımanlı kabuklu fındığın kilogramının 13 liradan alıcı bulduğunu belirten Akarsu, "Henüz borsalarda fiyat duyurusu olmadı. Dolayısıyla serbest piyasada oluşan fiyat arz ve talebe göre şekilleniyor." dedi.

Akarsu, bu sezon fındık randımanının çok iyi olduğuna işaret ederek, "55 randımanın altında fındık neredeyse yok. Geçtiğimiz sezon bunun tam tersi durumla karşı karşıyaydık. Geçtiğimiz sezon fındık randımanı 50 dolaylarındaydı." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu sezon fındığa yapacağı müdahalenin fiyatları daha da artıracağına inandıklarını kaydeden Akarsu, oda ve üreticilerin beklentisinin TMO'nun bir an önce piyasaya girerek alım yapması yönünde olduğunu ifade etti.

TÜCCAR VE MANAVLAR FINDIĞIN KALİTESİNDEN MEMNUN

Ordu'da fındık tüccarlığı yapan Evren Enginyurt ise bu sezon fındık kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Kaliteli fındık karşısında mutlu olduklarını belirten Enginyurt, ihraç ürünü olan, tüm dünya pazarlarında yer alan fındığın kalitesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

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