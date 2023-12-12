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        Saldırıda kullanılan araç terk edilmiş bulundu

        ORDU´nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'ı (47) tabancayla vuran şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, terk edilmiş olarak bulundu. Olayda kullanılan silah da araçta ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:15
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        Saldırıda kullanılan araç terk edilmiş bulundu
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        ORDU´nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'ı (47) tabancayla vuran şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, terk edilmiş olarak bulundu. Olayda kullanılan silah da araçta ele geçirildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'a seyir halindeki 34 DFM 775 plakalı ticari araçtan, tabanca ile ateş edildi. Karnına ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Uysal, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uysal, ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Uysal'ın, tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

        GEÇEN YIL DA SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞ

        Turgay Uysal´ın, 21 Temmuz 2022´de yine Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisinde silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi.

        Olay yerinde 11 boş kovan ele geçiren polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Mobese görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin aracını gece yarısı sıralarında bölgeye 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak buldu. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

        Turgay Uysal'ın ilk ifadesinde herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını ve olayı gerçekleştirenleri bilmediğini ve görmediğini söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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