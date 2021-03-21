Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Son Dakika
YEREL HABERLER
ORDU
ORDU İLİ TÜM HABERLERİ
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü / Ek fotoğraf
21 Mart 2021 Pazar, 22:00 DHA

Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü / Ek fotoğraf
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
21 Mart 2021 Pazar, 22:00 DHA

Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
Ordu’da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
21 Mart 2021 Pazar, 21:00 İHA

Ordu’da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Alanya Kestelspor : 0
21 Mart 2021 Pazar, 18:00 İHA

3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Alanya Kestelspor : 0
Down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret
21 Mart 2021 Pazar, 17:00 İHA

Down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret
Ordu’nun mahallelerinde asfalt sevinci
21 Mart 2021 Pazar, 15:00 İHA

Ordu’nun mahallelerinde asfalt sevinci
Ordu’da kısıtlama sessizliği
21 Mart 2021 Pazar, 15:00 İHA

Ordu’da kısıtlama sessizliği
Dağların arasındaki otoban
21 Mart 2021 Pazar, 12:00 İHA

Dağların arasındaki otoban
Tahtadan yaptığı arabayla sürücülere rakip oldu
21 Mart 2021 Pazar, 11:00 İHA

Tahtadan yaptığı arabayla sürücülere rakip oldu
Hava Durumu
Pazar 6 MPH
Yağmurlu
Pazar
Pazartesi
Salı

Yol Durumu

Trafik durumunu HT Yol Durumu sayfasından öğrenin
Namaz Vakitleri ORDU Namaz Vakitleri
52 Orduspor Başkanı'na ceza
20 Mart 2021 Cumartesi, 20:00 İHA

52 Orduspor Başkanı'na ceza
Ordu-Giresun sınırı yeniden belirlendi
20 Mart 2021 Cumartesi, 20:00 İHA

Ordu-Giresun sınırı yeniden belirlendi
Tarihi mahalleye estetik
20 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Tarihi mahalleye estetik
86 yaşında ilk doğum günü
20 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

86 yaşında ilk doğum günü
Erdoğan: “Ordu bölgesinde çok farklı projelere imza atacağız”
20 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Erdoğan: “Ordu bölgesinde çok farklı projelere imza atacağız”
Karadeniz’de her yıl yaklaşık 1 milyon ton hamsi, yanlış avcılıkla yok oluyor Prof. Dr. Mehmet Aydın: “Bu av sistemi devam ettikçe, Karadeniz’de verimli avcılık yapılamaz” “Çaça balığı avlanmaya devam edilirse, Karadeniz’deki balıklar beslenemez”
20 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Karadeniz’de her yıl yaklaşık 1 milyon ton hamsi, yanlış avcılıkla yok oluyor Prof. Dr. Mehmet Aydın: “Bu av sistemi devam ettikçe, Karadeniz’de verimli avcılık yapılamaz” “Çaça balığı avlanmaya devam edilirse, Karadeniz’deki balıklar beslenemez”
Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor -Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsal mahalledeki vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor
19 Mart 2021 Cuma, 17:00 İHA

Başkan Tören, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor -Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsal mahalledeki vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor
Atinkaya: “Öğrencilerimiz kurallara uyuyor”
19 Mart 2021 Cuma, 15:00 İHA

Atinkaya: “Öğrencilerimiz kurallara uyuyor”
Korkuluklar yazı tahtasına döndü
19 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Korkuluklar yazı tahtasına döndü
Ordu'da hurda araçlar toplanıyor
19 Mart 2021 Cuma, 13:00 İHA

Ordu'da hurda araçlar toplanıyor
Kibar: "Fatsa’mızda eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla çalışacağız”
18 Mart 2021 Perşembe, 21:00 İHA

Kibar: "Fatsa’mızda eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla çalışacağız”
Korona hastası ambulans helikopterle Trabzon’a sevk edildi
18 Mart 2021 Perşembe, 20:00 İHA

Korona hastası ambulans helikopterle Trabzon’a sevk edildi
Şehitler dualarla anıldı
18 Mart 2021 Perşembe, 20:00 İHA

Şehitler dualarla anıldı
Ordu’da kışlık sebzeler yüz güldürdü
18 Mart 2021 Perşembe, 20:00 İHA

Ordu’da kışlık sebzeler yüz güldürdü
1 yaşındaki Vedia Nur babasının madalyasını aldı
18 Mart 2021 Perşembe, 19:00 İHA

1 yaşındaki Vedia Nur babasının madalyasını aldı
Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı Ordu’da anıldı Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü hatırlandı
18 Mart 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı Ordu’da anıldı Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü hatırlandı
İsimleri fidanlarla büyüyecek
18 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

İsimleri fidanlarla büyüyecek
Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı
18 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı
106 yıldır unutulmuyorlar
18 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

106 yıldır unutulmuyorlar
Ordulu öğrencilerden "Bilime Yolculuk"
18 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Ordulu öğrencilerden "Bilime Yolculuk"
Otomobil iş yerine çarptı
17 Mart 2021 Çarşamba, 23:00 İHA

Otomobil iş yerine çarptı
Ordu Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünden geçecek
17 Mart 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Ordu Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünden geçecek
3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Ofspor: 1
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Ofspor: 1
Balıkçılara barınak
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Balıkçılara barınak