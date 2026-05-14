Ordu'da restore edilen gemi turizme kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şehit Necati Gürkaya Gemisi'ni restore ederek denizle buluşturdu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kentin denizle bağını güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.



Daha önce Ordu'ya kazandırılan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Şehit Temel Şimşir gemisinde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldiği hatırlatılan açıklamada, deniz turizminin sekteye uğramaması amacıyla Şehit Necati Gürkaya Gemisi'nin hizmete alındığı aktarıldı.



Kapsamlı bakım ve restorasyon sürecinden geçirilen geminin, yenilenen yüzüyle yaz sezonuna hazır hale getirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:





"Teknik altyapısından iç donanımına kadar birçok noktada modernize edilen gemide, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde deniz yolculuğu yapabilmesi için tüm detaylar titizlikle ele alındı. Restorasyon sonrası modern görünümü ve yenilenen donanımıyla dikkat çeken gemi, yaz boyunca düzenlenecek gezi ve tur organizasyonlarıyla Ordu sahiline hareketlilik katacak."



Açıklamada, deniz turizmi kapsamında hizmet veren Kuzey Yıldızı ve Yoroz Rüzgarı teknelerinin de yeni sezona başladığı belirtildi.













