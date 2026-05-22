SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Altınordu ilçesindeki Akyazı ve Durugöl sahilinde toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi. Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi. SOLOTÜRK'ün Ordu semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.