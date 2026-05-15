Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da Hayır Çarşısı açıldı

        Ordu'da Hayır Çarşısı açıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için Hayır Çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Hayır Çarşısı açıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için Hayır Çarşısı açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Altınordu İlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesince Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Ali Çakmak, açılışın hayırlı olmasını temenni ederek, etkinlikten elde dilecek gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını belirtti.

        Çakmak tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri, "İyilikte Buluşalım, Gönüller Isınsın" sloganıyla açılışı gerçekleştirilen Hayır Çarşısı'ndaki stantları gezdi.

        Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un eşi Prof. Dr. Hatice Arpaguş ve davetliler katıldı.

        Hayır Çarşısı, 17 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Ordu Caz Festivali başladı
        Ordu Caz Festivali başladı
        Ordu'da aynı gün vefat eden kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi
        Ordu'da aynı gün vefat eden kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi
        Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi
        Aynı gün vefat eden şahıs ile annesi toprağa verildi
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişi taburcu e...
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişi taburcu e...
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43'ü taburcu edildi
        Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43'ü taburcu edildi
        Başkan Güler: "Ürettiğimiz fidelerle halkımızın ekonomisine katkıda bulunuy...
        Başkan Güler: "Ürettiğimiz fidelerle halkımızın ekonomisine katkıda bulunuy...