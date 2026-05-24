Ordu'da otoparkta çıkan yangın 3 otomobilde hasara yol açtı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangın 3 otomobilde hasara neden oldu.
Giriş: 24.05.2026 - 13:29 Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangın 3 otomobilde hasara neden oldu.
Güzelyalı Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın kapalı otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle 3 araçta hasar oluştuğu belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri