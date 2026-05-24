Ordu'da otoparkta çıkan yangın 3 otomobilde hasara yol açtı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangın 3 otomobilde hasara neden oldu.



Güzelyalı Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın kapalı otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yangın nedeniyle 3 araçta hasar oluştuğu belirlendi.













