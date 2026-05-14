Ordu'da 21 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Ordu'da tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ulubey ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 21 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

