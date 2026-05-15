Ordu'da madencilik faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Arslan Narin, madeni üretmek ve maden kullanmak zorunda olunduğunu, maden olmadan insanoğlunun dünden bugüne hayatını devam ettirmesinin mümkün olmadığını belirtti.





Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik konferans salonunda madencilik faaliyetleri koordinasyon toplantısında konuşan Narin, Karadeniz ve Ordu'da madencilik üzerine ayrıntılı bir sunum hazırladıklarını ifade etti.



Madenin adeta bir hayat olduğunu belirten Narin, "Bir ekmek neyse, bir su neyse, bir hava neyse, bir orman neyse insan yaşamı için emin olun maden de o kadar önemli. Yediğimizden içtiğimize, barınmamızdan, savunmamıza her alanda madenle iç içe olmak zorundayız. Madeni üretmek ve maden kullanmak zorundayız. Maden olmadan insanoğlunun dünden bugüne hayatını devam ettirmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.



Narin, madenin üretilmek zorunda olduğuna işaret ederek, "Madeni üretmek, tüketmek çevreye ve doğaya zarar vermez arkadaşlar. Niçin üretiyoruz madeni? Savunma için üretiyoruz. Araba için üretiyoruz, lastik için üretiyoruz, yol için üretiyoruz, medeniyet için üretiyoruz." ifadelerini kullandı.



Vali Muammer Erol ise toplantıda il genelinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin değerlendirileceğini belirterek, ellerinden gelen ne varsa yapmanın görev ve sorumluluğu içinde olduklarını kaydetti.



Toplantıda, madencilik projeleriyle ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pekdemir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzmanlar sunum yaptı.



Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar ve Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de görüş ve önerilerini dile getirdi.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

