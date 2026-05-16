        Ordu Haberleri SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

        SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkisinde toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketlerle unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

        SOLOTÜRK, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Altınordu sahilinde gösteri uçuşu yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

