SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu yaptı. Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkisinde toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketlerle unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı. SOLOTÜRK, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Altınordu sahilinde gösteri uçuşu yapacak.

