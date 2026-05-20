Ordu'da "mayıs yedisi" geleneği kutlandı

Ordu'da, halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği çeşitli etkinliklerle kutlandı.



"Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahilinde düzenlenen "Geleneksel Mayıs Yedisi Şenliği" kapsamında yöresel lezzetler ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı pazar kuruldu.



Davul ve zurna eşliğinde eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, yerel sanatçılar sahne aldı.



TCG Barbaros Fırkateyni'nin halkın ziyaretine açıldığı programda, teknelerle ücretsiz deniz turu yapıldı. Etkinlik çerçevesinde su üzerinde flyboard ve SUP (Stand Up Paddle) gösterisi gerçekleştirildi.



Bazı vatandaşlar da geleneğin ritüelleri yerine getirmek amacıyla sorunlarından kurtulmak için denize 7 çift, 1 tek taş attı.



Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yaptığı açıklamada, denizin ve balıkçılığın merkezi Perşembe'de şenliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi ile yapılan program kapsamında TCG Barbaros Fırkateyni'nin halkın ziyaret ettiğini anlatan Albayrak, birçok etkinliğin yer aldığı programın insanların denizle buluştuğu güzel bir gelenek olduğunu kaydetti.



Şenlik, müzik eşliğinde vatandaşların oyun oynaması ile devam ediyor.

