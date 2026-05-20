        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da "mayıs yedisi" geleneği kutlandı

        Ordu'da, halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:05 Güncelleme:
        "Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesi sahilinde düzenlenen "Geleneksel Mayıs Yedisi Şenliği" kapsamında yöresel lezzetler ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı pazar kuruldu.

        Davul ve zurna eşliğinde eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, yerel sanatçılar sahne aldı.

        TCG Barbaros Fırkateyni'nin halkın ziyaretine açıldığı programda, teknelerle ücretsiz deniz turu yapıldı. Etkinlik çerçevesinde su üzerinde flyboard ve SUP (Stand Up Paddle) gösterisi gerçekleştirildi.

        Bazı vatandaşlar da geleneğin ritüelleri yerine getirmek amacıyla sorunlarından kurtulmak için denize 7 çift, 1 tek taş attı.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yaptığı açıklamada, denizin ve balıkçılığın merkezi Perşembe'de şenliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi ile yapılan program kapsamında TCG Barbaros Fırkateyni'nin halkın ziyaret ettiğini anlatan Albayrak, birçok etkinliğin yer aldığı programın insanların denizle buluştuğu güzel bir gelenek olduğunu kaydetti.

        Şenlik, müzik eşliğinde vatandaşların oyun oynaması ile devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
