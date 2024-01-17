Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Galatasaray karşısında galibiyet hedefliyor
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini söyledi.
Sporcularının Brand Group Alanya Belediyespor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin üzüntüsünü atlattığını belirten Lale, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'ı yenerek ligde çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Lale, "Kimse bizim bu maçta erken pes edeceğimizi düşünmesin. Hedefimiz zorlu rakibimizi yenmek. Bunun için de sporcularıma güveniyorum." dedi.
Lale, taraftarlardan 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmamasını istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.