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        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Galatasaray karşısında galibiyet hedefliyor

        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:30
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        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Galatasaray karşısında galibiyet hedefliyor
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        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini söyledi.

        Sporcularının Brand Group Alanya Belediyespor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin üzüntüsünü atlattığını belirten Lale, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu dile getirdi.

        Galatasaray'ı yenerek ligde çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Lale, "Kimse bizim bu maçta erken pes edeceğimizi düşünmesin. Hedefimiz zorlu rakibimizi yenmek. Bunun için de sporcularıma güveniyorum." dedi.

        Lale, taraftarlardan 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmamasını istedi.

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