Ordu'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Samsun-Ordu kara yolunun Cevizdere mevkisinde, Z.Ş'nin kullandığı 61 S 1216 plakalı yolcu otobüsü ile U.B. yönetimindeki 70 ADU 598 plakalı tır çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Kazada, otobüs sürücüsü ile yolculardan Z.K, E.B.Z. ve M.C.K. yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

