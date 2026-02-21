Canlı
        Ordu'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ordu'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 22:22 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:22
        Ordu'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolunun Cevizdere mevkisinde, Z.Ş'nin kullandığı 61 S 1216 plakalı yolcu otobüsü ile U.B. yönetimindeki 70 ADU 598 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüs sürücüsü ile yolculardan Z.K, E.B.Z. ve M.C.K. yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

