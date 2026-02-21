Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da 5. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen okul müdür yardımcısı öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 17:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:59
        
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti.

        Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz (42), Evkaf Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iki çocuk babası Uflaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uflaz'ın cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

