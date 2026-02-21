Ordu'da 5. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen okul müdür yardımcısı öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti. Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz (42), Evkaf Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki çocuk babası Uflaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uflaz'ın cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

