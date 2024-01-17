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        Ordu'da, yurt asansöründe mahsur kalan öğrenciler 45 dakika sonra kurtarıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:40
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        Ordu'da, yurt asansöründe mahsur kalan öğrenciler 45 dakika sonra kurtarıldı (2)
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        '12EYLÜL 2024 TARİHİNE KADAR MAVİ ETİKETLİ'

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki 3 bloklu ve 1300 öğrencinin barındığı Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansörün, zemin ile eksi 1'inci katlar arasında kalmasına ilişkin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 kişi kapasiteli asansörün 12 Eylül 2024 tarihine kadar mavi etiketinin bulunduğu belirtilerek, "5'inci katta iki öğrenci asansöre binip zemin katta asansörden çıkmış, zemin kata gelen asansöre 8-10 arası öğrenci binmiş, asansör -1'e çağrılmış fakat arıza yapıp 0 ile -1 arasında kalan asansör otomatik olarak devre dışı kalmıştır. Arada kalan asansörün kapıları yetkili servis tarafından açılmış olup öğrenciler asansöre bindikleri zemin katta asansörden sorunsuz bir şekilde çıkarılmıştır. Asansör 15 kişi kapasiteli olup 12.09.2024 tarihine kadar yetkili firma tarafından onaylanmış mavi etiketlidir" denildi.

        ÖĞRENCİLER KAPIYI TEKMELEMİŞ

        Öğrencilerin asansör kapısını tekmelemesi nedeniyle kapının geç açıldığına yer verilen açıklamada, "Asansör kapısının geç açılma nedeni; öğrencilerin panikle kapılara zarar vermesinden dolayı kapı anahtarla açılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan açıklamayla, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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