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        Ordu'da salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da, salça kavanozuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:16
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        Ordu'da salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da, salça kavanozuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, salça dolu kavanozun içine gizlenmiş tek paket halinde 142 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis, araçtaki B.K. (24) ile A.D'yi (21) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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