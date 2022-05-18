AA

Niğde İli Kemerhisar Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 19 yıl süreli gelir paylaşımlı 830 kilovat (kW) ve 190 kW Güneş Enerji Üretim Santralı Kurulum ve 8 bin 200 metre enerji nakil hattı yapım işi için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkılacak.

İhale, 27 Mayıs Cuma günü, saat 10.30'da Kemerhisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Ayrıca, Ordu'nun Akkuş ilçesinde, rüzgar santrali tesislerinin yapım ve işletilmesi işi için ihaleye çıkılacağı duyuruldu.

DÖRT ADET TÜRBİN

Buna göre, Ordu ili Akkuş ilçesi Argan Yaylası Gedikli Mevkiinde, 101 bin 515 metrekare ormanlık alanda her biri en az 5 megavat elektrik (MWe) gücünde toplam 4 adet türbinden saatte minimum 20 MWe gücünde enerji elde etmek amacıyla Rüzgar Enerji Santralından elektrik enerjisi üretilmesi ve 24 yıl süreyle işletilmesi için kapalı teklif ihale usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkılacak.

Santral ihalesi, 31 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.