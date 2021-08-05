AA

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Altındal, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden orman yangınlarının süs bitkileri ve mamulleri sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birlik bünyesindeki firmalarda üretimi ve ihracatı yapılan taç (çelenk) ve dekorasyon malzemelerinin ana materyallerini "orman tali ürünleri"nin yani "odun dışı orman ürünleri"nin oluşturduğunu ifade eden Altındal, bu anlamda orman yangınları sebebiyle ihracatta sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi.

Altındal, taç üretiminin ağustosta başlayıp aralık ortasına kadar sürdüğü bilgisini vererek, sezonun ilk üretimi ve ihracatı için kullanılan başlıca orman tali ürünlerinin mersin dalı, dağ çileği, tespih ağacı, okaliptüs, kuşburnu, andız ve çam kozalağı olduğunu bildirdi.

Normal dönemlerde bunları toplarken Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) izin alındığına işaret eden Altındal, şöyle konuştu:

"Orman yangınları sebebiyle izin işlemleri şu anda yapılamıyor ya da izin alınan bölgelerde orman köylülerince toplanamaz durumda bulunuyor. Şu anda 33 ili kapsayan 31 Ağustos'a hatta bazı illerde 15 Eylül'e kadar uzayan ormana giriş yasağı sebebiyle orman tali ürünleri toplanamayacak. Bu sıkıntının en az eylül başına kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Bu sebeple ihracatımızda oluşabilecek üretim ve döviz kaybını 5-6 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. Süs bitkileri sektörü olarak en büyük arzumuz ve önceliğimiz, bir an önce yangınların söndürülmesi ve ormanlarımızın eski yeşil günlerine dönmesi. Tabii ki üretim ve ihracatımız için de en kısa sürede normale dönüşü arzu ediyoruz."

ORMANDAN TEDARİK EDİLEN ÜRÜNLERİN EKONOMİYE KATKISI 15 MİLYON DOLAR

AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, orman tali ürünlerinin tedarik edilerek işlenmesi ve ihracatı ekonomiye yaklaşık 15 milyon dolarlık katkı sağlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verilerine bakıldığında da buket veya süs yapmaya elverişli bitki yaprakları ve dalları (taze olmayan) altında gerçekleştirilen ihracatın 2017'de 5,5 milyon dolar iken 2018'de 5,9 milyon doları, 2019'da 5,6 milyon doları, 2020'de de 7,1 milyon doları bulması dikkati çekiyor.

Bu yılın ilk yarısında ise söz konusu ihracat 4,1 milyon dolar oldu.