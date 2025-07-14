Osimhen'de karar haftası!
Galatasaray'da kader haftası geldi çattı… Sarı-kırmızılılar Napoli'nin isteklerine tamam derken Aurelio De Laurentiis'in cevabı bekleniyor.
Galatasaray tüm transfer politikasını şekillendirecek haftaya girdi.
Transfer döneminin başından bu yana ana gündem olan Victor Osimhen için kritik süreç başladı.
İtalya’da kıran kırana süren pazarlıklar sonucu Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Türkiye’ye dönmüştü.
Sarı-kırmızılı kulüp cuma gecesi Victor Osimhen için yaptıkları teklifi güncellemiş ve Napoli’nin beklentileri karşılanmıştı.
40 milyon Euro’yu peşin ödemeyi teklif eden sarı-kırmızılılar, kalan 35 milyon Euro’luk bölümü ise 17,5 milyon Euro’luk iki taksit halinde önümüzdeki iki yaz ödemeyi taahhüt etti.
Dört yıllık vadeyi böylece El Hilal kulübünün teklifi gibi üç yıla indiren sarı-kırmızılılar, Napoli’nin teminat mektubu istemesi üzerine bunun da sözünü verdi.
Galatasaray bugün piyasaların açılmasıyla birlikte teminat mektubunu almak için kolları sıvıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp Aurelio De Laurentiis’in son teklifine yanıtı bekliyor.
Victor Osimhen’in gözü kulağı ise bu transferde…Napoli’nin 'kampa katıl' teklifini elinin tersiyle geri iten Nijeryalı yıldız sadece Galatasaray’da oynamak istiyor.