Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, bu sezon 35. golünü kaydetti. Nijeryalı yıldız, bu golle birlikte sarı-kırmızılıların efsane ismi Mario Jardel'in Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.
Giriş: 14.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:21
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de tarihe geçti.
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Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.
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Osimhen, 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu kırdı.