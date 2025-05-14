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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!

        Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, bu sezon 35. golünü kaydetti. Nijeryalı yıldız, bu golle birlikte sarı-kırmızılıların efsane ismi Mario Jardel'in Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:21
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        Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Türkiye'de tarihe geçti.

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        Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı.

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        Osimhen, 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in rekorunu kırdı.

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        İşte Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular:

        35 - Osimhen

        34 - Jardel

        33 - Enner Valencia

        33 - Sörloth

        32 - Icardi

        32 - Gomis

        31 - Diagne

        31 - Piatek

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