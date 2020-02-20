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Haberlerİş-YaşamOsmangazi Köprüsü'ne 2.5 milyar TL - Haberler

Osmangazi Köprüsü'ne 2.5 milyar TL

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2019 yılı için araç geçiş garantisi kapsamında 2.5 milyar TL’yi aşkın bir ödemenin yapılması bekleniyor. Hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirdiği belirtilen Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, bu konuda görüşmelere başladı. Kaynaklar, ödenecek tutara ilişkin henüz “mutabakat zaptı”nın imzalanmadığı belirterek, “Görüşmeler sürüyor” dedi. Ödeme, nisan ayında yapılacak. Olcay Aydilek'in haberi...

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi.

Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

YAVUZ SULTAN’A ÖDEME YAPILDI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA’ya, 2019 yılı için 3 milyar 50 milyon TL garanti ödemesi yapıldı.

Sırada Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu bulunuyor. Projenin yapımını ve işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 2019 yılı garanti ödemesine ilişkin görüşmelere başladı.

Otoyol Yatırım AŞ’ye ne kadar ödeme yapılacak, tutar nasıl hesaplanıyor? 2019 yılı ocak ayı dolar kuru esas alınacak. Garanti sınırının altında kalan araç ile kur çarpılacak. İşletmeciye ödenecek tutar belirlenecek.

Otoyol Yatırım AŞ’ye, (net olmamakla birlikte) 2019 yılı için araç geçiş garantisi kapsamında 2.5 milyar TL’yi aşkın bir ödemenin yapılması bekleniyor. Görüşmeleri takip eden kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, ödenecek tutara ilişkin “mutabakat zaptı”nın henüz imzalanmadığını belirterek, “Görüşmeler sürüyor” dedi.

İKİLİ YÖNTEME GEÇİLDİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nda, garanti ödemelerinde “ikili yöntem”e geçildi. Daha önce, örneğin 2018 yılı garanti ödemesi için ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.

Bu projede, 2019 yılında değişiklik yapıldı. Garanti ödemeleri 6 aylık dönemlerde gerçekleştirilmeye başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz-Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’na, 2019 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi için temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesini de bu yılın ocak ayında yaptı.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun da garantide ikili ödeme sistemine geçilmesi talebiyle resmi başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Devlet, henüz bu konuda bir karar almadı.

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