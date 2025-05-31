Osmaniye'de iş yeri ve evlerin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri ve evlerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yeri ve evlere ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.