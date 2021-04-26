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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın / Ek fotoğraflar
26 Nisan 2021 Pazartesi, 20:00 DHA

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın / Ek fotoğraflar
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı Gökyüzünü kaplayan siyah dumanların güneşi kapatması yangının boyutunu gözler önüne serdi
26 Nisan 2021 Pazartesi, 20:00 İHA

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kısmen kontrol altına alındı Gökyüzünü kaplayan siyah dumanların güneşi kapatması yangının boyutunu gözler önüne serdi
Osmaniye'de sulama kanalına düşen 2 kardeş kayboldu
26 Nisan 2021 Pazartesi, 20:00 DHA

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 2 kardeş kayboldu
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
26 Nisan 2021 Pazartesi, 18:00 DHA

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
26 Nisan 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
Osmaniye’de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu
26 Nisan 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Osmaniye’de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Bodrum kattan kömür sobası hırsızlığı kamerada
Osmaniye’de kumar oynayan 6 kişiye 44 bin lira ceza
26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Osmaniye’de kumar oynayan 6 kişiye 44 bin lira ceza
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Namaz Vakitleri OSMANİYE Namaz Vakitleri
Kısıtlamaya rağmen kumara 44 bin lira ceza 
26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Kısıtlamaya rağmen kumara 44 bin lira ceza 
Bisiklet hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı 
26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Bisiklet hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı 
Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kendisine uygun avcı bıçağı bulamadığı için bıçak yapmaya karar veren Mustafa Kazgın, hobi olarak başladığı bıçak üretimini meslek haline getirdi
26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Taş duvarlar arasında harladığı ateşle atalarının izinden gidiyor Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kendisine uygun avcı bıçağı bulamadığı için bıçak yapmaya karar veren Mustafa Kazgın, hobi olarak başladığı bıçak üretimini meslek haline getirdi
Park halindeki minibüs alev alev yandı
25 Nisan 2021 Pazar, 17:00 İHA

Park halindeki minibüs alev alev yandı
Osmaniye'ye şehir hastanesi gibi devlet hastanesi Şehir hastanesi niteliğinde bölgeye hizmet verecek olan 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi’nin 2022 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz: "Pandemi sürecinde Türkiye’deki şehir hastaneleri başta olmak üzere büyük kapasiteli yapılmış olan hastanelerin ne derece bu süreçte derdimizde deva olduğunu gördük"
25 Nisan 2021 Pazar, 10:00 İHA

Osmaniye'ye şehir hastanesi gibi devlet hastanesi Şehir hastanesi niteliğinde bölgeye hizmet verecek olan 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi’nin 2022 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz: "Pandemi sürecinde Türkiye’deki şehir hastaneleri başta olmak üzere büyük kapasiteli yapılmış olan hastanelerin ne derece bu süreçte derdimizde deva olduğunu gördük"
Kömür sobası hırsızları kamerada
25 Nisan 2021 Pazar, 10:00 İHA

Kömür sobası hırsızları kamerada
Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
25 Nisan 2021 Pazar, 10:00 İHA

Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
Osmaniye’de çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı
24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Osmaniye’de çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı
İş yerinden demir kesme makinesi çalan şahıs yakalandı
24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

İş yerinden demir kesme makinesi çalan şahıs yakalandı
Telefon bataryası hırsızlığı kamerada Osmaniye’de bin lira değerindeki telefon bataryasını saniyeler içerisinde çalan şahıs, önce kameraya ardından polise yakalandı
24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Telefon bataryası hırsızlığı kamerada Osmaniye’de bin lira değerindeki telefon bataryasını saniyeler içerisinde çalan şahıs, önce kameraya ardından polise yakalandı
Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı
23 Nisan 2021 Cuma, 16:00 DHA

Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı
‘Aşkın Şairi Yunus Emre’ isimli esere klip çekilecek
23 Nisan 2021 Cuma, 10:00 İHA

‘Aşkın Şairi Yunus Emre’ isimli esere klip çekilecek
Minik Vali: "Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Erdinç Yılmaz, görevini 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı
23 Nisan 2021 Cuma, 10:00 İHA

Minik Vali: "Bütün okullara kütüphane yapılmasını isterim" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Erdinç Yılmaz, görevini 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya bıraktı
Çalınan ekmek teknesini bulan polislere minnet duygusu
23 Nisan 2021 Cuma, 10:00 İHA

Çalınan ekmek teknesini bulan polislere minnet duygusu
Resim ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi
23 Nisan 2021 Cuma, 10:00 İHA

Resim ve şiir yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi
Yurda kaçak giren göçmenler yakalandı
23 Nisan 2021 Cuma, 10:00 İHA

Yurda kaçak giren göçmenler yakalandı
Vali Erdinç Yılmaz: “Mutant virüs gençlerimizi daha çok etkiliyor”
23 Nisan 2021 Cuma, 10:00 İHA

Vali Erdinç Yılmaz: “Mutant virüs gençlerimizi daha çok etkiliyor”
Osmaniye´de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
22 Nisan 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Osmaniye´de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu
Muhtar köylülerle birlikte çöplüğü sosyal alan haline getirdi Osmaniye'de Kesikkeli Köyündeki çöplük, temizlenerek çocuk oyun parkı ve spor aletleri konulup sosyal alan haline getirildi
22 Nisan 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Muhtar köylülerle birlikte çöplüğü sosyal alan haline getirdi Osmaniye'de Kesikkeli Köyündeki çöplük, temizlenerek çocuk oyun parkı ve spor aletleri konulup sosyal alan haline getirildi
Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
22 Nisan 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
Nagihan Karadere’nin acı günü: Ablası kalp krizi sonucu vefat etti Milli Atlet Nagihan Karadere’nin vefat eden ablası Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi
21 Nisan 2021 Çarşamba, 19:00 İHA

Nagihan Karadere’nin acı günü: Ablası kalp krizi sonucu vefat etti Milli Atlet Nagihan Karadere’nin vefat eden ablası Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi
Tek katlı köy evinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Osmaniye'de doğup büyüdüğü ev görüntülendi Derya Yanık'ın bakan olması ise memleketinde sevinçle karşılandı
21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Tek katlı köy evinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Osmaniye'de doğup büyüdüğü ev görüntülendi Derya Yanık'ın bakan olması ise memleketinde sevinçle karşılandı
3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Somaspor: 1
21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Somaspor: 1
Osmaniyespor FK - Somaspor: 1-1
21 Nisan 2021 Çarşamba, 19:00 DHA

Osmaniyespor FK - Somaspor: 1-1