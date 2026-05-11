Osmaniye'de düştüğü derede kaybolan çocuk aranıyor
Osmaniye'de düştüğü Karaçay Deresi'nde kaybolan Suriye uyruklu çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Ailesiyle dün çıktığı gezi sırasında dereye düşen Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğa ulaşılması için yürütülen çalışmalarda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye İtfaiyesi ve AFAD ekipleri görev alıyor.
Ekipler, dalgıçların araştırdığı derenin çevresinde dron destekli inceleme yapıyor.
Bölgede sağlık personeli ve ambulans da hazır bekletiliyor.
