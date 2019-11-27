İsveç 1. ligi takımlarından Östersunds, bir anda 2 lig aşağı düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Geçen sezonu 16 takım arasında 12. olarak bitiren kulübün ekonomik problemler yaşadığı konuşuluyordu. İsveç Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi kulübün finansal kriterleri yerine getirememesi sebebiyle lisans vermeyi reddetti. Federasyon, Östersunds dışında 1 ve 2. ligde mücadele edecek tüm takımlara lisans verdi.

Östersunds konuyla ilgili itirazını yaptı. Son kararın 2 hafta sonra çıkması bekleniyor. Federasyondan olumsuz karar gelirse Östersunds 3. ligin yolunu tutacak.

GALATASARAY'I ELEDİLER

Östersunds, Türk futbolseverlerin hayatına 2017 yazında girdi. İsveç ekibi, Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek büyük sürprize imza atmıştı.