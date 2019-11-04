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ÖSYM 2019: YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı! YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 YÖKDİL geçtiğimiz gün gerçekleşti. ÖSYM YÖKDİL sınavının ardından soru ve cevapları yayımladı. Adaylar YÖKDİL soru ve cevaplarının yayımlanmasıyla birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2019 YÖKDİL soru ve cevapları...

YÖKDİL

YÖKDİL 3 Kasım Pazar günü tek oturumda gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavı 180 dakika sürdü. ÖSYM, sınavın ardından 2019 YÖKDİL soru ve cevaplarını yayımladı. Şimdi gözler YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM 2019 YÖKDİL soru ve cevapları...

ÖSYM 2019 YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI

YÖKDİL adayları, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

 

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM'ye resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlemeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.

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