Turizmde son dönemde yaşanan gelişmeler, sektör açısından olumlu ilerlese de, yerli turist için pek de iç açıcı görünmüyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, sıkıntılı dönemlerin ardından 2017'yi yüzde 28 artışla 32.4 milyon yabancı ziyaretçi ile kapatan turizm sektörü, 2018 yılında ise 35.5 milyon yabancı turisti yılın ilk 10 ayında ağırladı. Ocak-Eylül dönemindeki gelirler de, yabancı turist sayısındaki artışa bağlı olarak yüzde 13 oranında arttı ve 22.9 milyar dolara ulaştı. Gelişmeler, sektör açısından 2019 yılının 2018'den de iyi geçeceğini işaret ediyor.

Fakat, sektörde işlerin yoluna girmesi yerli tatilciye yaramış değil. Buna göre, otel fiyatlarındaki bir yıllık artış oranı hem enflasyon ve hem de döviz kurlarından daha çok olacak şekilde yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. Bunun yanı sıra, yurtdışından gelen talebin artmasıyla birlikte de, tesislerde yerli turiste ayrılan kontenjanlar yüzde 50'lerden yüzde 10'lara çekildi.

Yaptığımız tespitlere göre, yerli turistin aleyhine olan gelişmeler ne yazık ki bunlarla sınırlı kalmıyor. Buna göre, oteller yabancı turiste farklı, yerli turiste farklı fiyat uyguluyor. Bu noktada, yerli turistten talep edilen fiyatların yabancılardan daha yüksek olması ise dikkat çekiyor. Şimdi gelin, yerli turisti kendi ülkesinde yabancı hale getiren otel fiyatlarına birlikte yakından bakalım.

ARADAKİ FARK 3 BİN LİRAYI BULUYOR

Akdeniz bölgesindeki oteller üzerinde yaptığımız araştırmaya göre, 22-29 Haziran tarihlerinde 2 kişi için bir odanın fiyatı eğer Türkiye'den rezervasyon yapılırsa 8 bin 134 liradan başlıyor.

Aynı tarihler için aynı odaya İngiliz bir tatil sitesinden rezervasyon yapıldığında ise 819 pound, yani 5 bin 552 TL talep ediliyor. Buna noktada, İngilizler!in Türkiye'deki otellerde yerli turistten 2 bin 582 TL daha az ödeyerek tatil yaptığı söylenebilir.

Söz konusu otele Almanya'dan rezervasyon yapıldığında ise, 877 euro (5 bin 349 TL) karşılığında tesiste konaklama yapılabildiği ortaya çıkıyor. Bu da, Almanya'dan rezervasyon yapmanın Türkiye'den rezervasyon yapmaya göre 2 bin 785 lira daha karlı olduğunu gösteriyor

Aynı işlemler İspanyol bir site üzerinden yapıldığında 884 euro (5 bin 392 TL) gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor. Rakamlar, Avrupalı turistin Türkiye'deki otellerde yerli turiste göre yaklaşık yüzde 35 oranında daha ucuza tatil yaptığını ortaya koyuyor.

'OTELCİLER FİYATA MÜDAHALE EDEMİYOR'

Otelcilerin belirli sayıdaki odasını sezon başlamadan yabancı tur operatörlerine sattığı söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Koordinatörü Necip Boz, "Yerli turist bayram tatili haricinde çok fazla tatile çıkmıyor. Odalarının boş kalmasını istemeyen otelciler de, sezon başında kontenjanlarının bir kısmını yerli ve yabancı tur operatörlerine satarak kendilerini garanti altına alıyor. Söz konusu anlaşmadan sonra, oda fiyatlarında otelcilerin söz hakkı kalmıyor" dedi.

Boz, yurtdışından artan talebe bağlı olarak önümüzdeki yıl daha fazla odanın yabancı tur operatörlerine satılabileceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ