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Öne çekilen talep nisanda dolulukları artırdı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Türkiye'nin Nisan 2019 otel doluluklarının yüzde 4.5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu artışta İstanbul’da Paskalya Bayramı'nın yanı sıra Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Ortadoğulu turist hareketindeki hızlanma önemli bir etken olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, mayıs ayında ise dolulukların artış hızında yavaşlama gözlendiğine dikkat çekildi

turob

Konaklama sektörü nisan ayını olumlu verilerle kapattı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Türkiye'nin Nisan 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Bu artışta İstanbul’da nisan ayındaki iki Paskalya Bayramı’nın yanı sıra Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Ortadoğu kökenli turist hareketindeki hızlanmanın önemli bir etken olduğu belirtildi. TÜROB, mayıs ayında ise doluluk artış hızında yavaşlamanın başladığına dikkat çekti.

ARTIŞ HIZI MAYISTA YAVAŞLADI 

Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Nisan ayındaki iki Paskalya bayramının, İstanbul’a ve İstanbul otellerindeki doluluklara olumlu etkisinin gözlendiğini belirtti.

Eresin, "Ayrıca Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri ve dolayısıyla bu pazarda artış yaşanması da nisan ayında yükselme sağladı. Buna karşılık mayıs ayı rakamları henüz kesinleşmedi ancak sektördeki gelişmelere baktığımızda artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bayram dönemi tatillerinin de İstanbul’u oteller açısından olumsuz etkilediğini gözönüne alırsak, mayıs ve haziran aylarında nisan ayındaki gibi bir artış olmayabilir" diye konuştu.

Eresin, TÜROB olarak açıkladıkları verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermediğine, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ettiğine işaret etti.

İSTANBUL NİSANDA YÜKSELDİ

Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Nisan 2019 Ülke Performansı Raporu’nda yer alan verilere göre, İstanbul’da Nisan 2019’da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 artarak yüzde 85.5 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 79.8 olmuştu.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 91.8 euro ile Nisan 2018'e göre yüzde 9 artış gösterdi. Nisan 2018’de bu rakam 84.2 euro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 16.8 artış yaşandı ve 78.5 euro olarak ölçüldü. Nisan 2018’de bu rakam 67.2 euro olmuştu.

İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 71.1 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 71.8’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 74.8 eurodan 80.7 euroya; oda başı elde edilen gelir 53.2 eurodan 58 euroya yükseldi.

ANTALYA GERİLEDİ  

Antalya’da Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 azalarak yüzde 63.9 oldu. Nisan 2018’de bu oran yüzde 65.2 olmuştu.

Nisan 2019’da Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 53.2 euro olarak 2018'e göre yüzde 8.5 artış gösterdi. Nisan 2018’de bu rakam 49.0 olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 6.4 artış yaşandı ve 34.0 euro olarak ölçüldü. Nisan 2018’de bu rakam 31.9 euro olmuştu.

İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 59.6 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 60.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 46.5 eurodan 47.0 euroya, oda başı elde edilen gelir 27.7 eurodan 28.4 euroya yükseldi.

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