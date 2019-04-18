- İlk çeyrekte söz konusu ürün grubunda Romanya'ya yapılan ihracat, yaklaşık 13,5 kat artarak 5,58 milyon dolardan 80,6 milyon dolara yükseldi

- Otobüs, minibüs, midibüs ihracatında sektörün ilk çeyrekte yakaladığı 80 milyon dolarlık dış satımdaki artı farkın 75 milyon doları, Romanya'ya yönelik artıştan geldi



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