Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Yılın bitmesine iki ay kala gelen düzenlemenin zor günler yaşayan sektörde stokları eritmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanya haberleri geliyor. Ekim ayında pazarın yüzde 76.5 daralmasını ardından, şimdi sektörde olumlu bir hava hakim. Yetkililer, yıl sonunun 600 ile 650 bin adet arasında kapanabileceğini belirtiyor.

RENAULT'TA İNDİRİMLER 60 BİN LİRAYI BULUYOR

Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.

50 BİN LİRAYA 20 AY VADE

En fazla 50 bin TL kredi kullanacak olanlara ise, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için ise Renault, maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı sunuyor.

Ayrıca Renault modellerinin bazı versiyonlarında da peşin alımlarda ve en çok 200 bin TL 48 ay vadeli kredi kullanacak müşterilere özel 60 bin TL’ye varan indirim sunuluyor. Clio 1.5 dCi EDC 90 bg Icon'da 20 bin TL ve Captur 0.9 TCe 90 bg Touch'da 25 bin TL indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 13 bin TL, Megane Sedan 1.5 dCi 110bg Icon versiyonunda 30 bin TL, Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda ise 40 bin TL, Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130bg versiyonunda ise 60 bin TL indirim mevcut.

Aralık ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak perakende müşteriler için Clio HB 69 bin 900TL, Megane Sedan 83 bin 900TL, Captur 87 bin 100TL, Kadjar ise 129 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

DUSTER'LAR 81.900 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR

Dacia, Aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Duster modelinde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz bulunuyor. 50 bin TL'ye kadar kredi kullanacak tüketicilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde de maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı yer alıyor.

Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81 bin 900, Logan MCV 76 bin 900 TL, Dokker 62 bin 500 TL, Lodgy ise 92 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

50 BİN LİRA İNDİRİM YAPTI

Temsa Motorlu Araçlar, yıl sonuna özel yeni kampanyasıyla Mitsubishi Motors’un coupe SUV otomobili Eclipse Cross’u satın alacaklara 50 bin TL’ye varan indirim ve markanın pick-up'ı L200 alacaklara ise yüzde 1 KDV’ye ek 10 bin TL’ye varan indirim sunuyor.

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